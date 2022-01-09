北北基桃醫院、長照機構暫停探視！最新規定看這裡

一、訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。
二、新進住民管理：新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，
(一)均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；
(二)依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施：
1.如為工作人員達90%以上且住民達80%以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動；
2.如為工作人員未達90%或住民未達80%之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。
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一、探病管制：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院除例外情形外，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。
二、住院病人及陪病者入院篩檢：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院或入住前14天內居住於臺北市、新北市、基隆市、桃園市之住院病人及陪病者，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。
三、住院病人之陪病者管理：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。
四、醫療照護人員管理：專責病房之醫療照護人員應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。桃園市之醫院所有單位(除專責病房) 醫療照護人員，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，每週定期進行公費篩檢。
指揮中心呼籲，醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，提高警覺，加強通報採檢，並鼓勵可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：孫唯容）