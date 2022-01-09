北市恐需辭一副市長　柯文哲：先問內政部相關規定

根據《地方制度法》規定，人口若低於250萬將需辭去一名副市長和副秘書長。對此，台北市長柯文哲今（9）日表示，市府會函示內政部，先問清楚規定。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-09 14:37:30
台北市議會民政委員會召集人張茂楠指出，依《地制法》規定，高於250萬人口才能聘用第三副市長以及第三副秘書長，民委會審查人事處預算時，盼北市府重視人口流失問題，因此下但書，台北市一旦低於250萬人，將把第三副市長、副秘書長的薪酬、特支費凍結。人事處長張建智面對議員詢問第三副市長是誰，僅稱「手頭上沒資料」。
柯文哲下午出席黨代表大會前受訪指出，2020年台灣就已經「生不如死」，當年是因移民人口達一萬才撐住，但到2021年加進移民人口，台灣總人口仍持續下降，他建議修改移民政策，增加移民人口來改善，應另找機會進行學術研究。
柯文哲說，台灣愈趨接近歐美社會，白天進城上班、晚上回郊區住家，因此，台北市白天及晚上人口相差80萬，且少子化主因在於不結婚的人越來越多，而有結婚的生產率並沒有下降。
至於需各減1席副市長和副秘書長，柯文哲表示，當然會遵守法律，但規則是在下屆市長後才減少編制，還是立刻停止聘用，還是將會函示內政部，只要講清楚規則就會遵守。