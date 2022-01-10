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超意外！疫情改變網購習慣　冰箱買氣竟狂漲7成

▲去年9月底開賣的 iPhone 13，在遠傳電信全力支援備貨，與開賣當天還祭免排隊送貨到家，成功帶動銷售成為去年全站業績王。（圖／遠傳friDay購物提供）
▲去年9月底開賣的 iPhone 13，在遠傳電信全力支援備貨，與開賣當天還祭免排隊送貨到家，成功帶動銷售成為去年全站業績王。（圖／遠傳friDay購物提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-10 08:00:00

本土疫情加上三級警戒衝擊，大幅改變民眾消費習慣，去年全台電商營業額再創新高！電商業者遠傳friDay購物日前發布2021年網購消費觀察，去年全年買氣較前一年大增近3成，表現超乎市場平均水準；其中遠距辦公帶動桌上型電腦銷售飆增2.5倍，網購美食買氣全年也大增1.5倍，連冰箱、冷凍櫃買氣連帶大增7成。iPhone 13熱賣不意外登上全年業績王，衛生紙異軍突起居次。

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根據經濟部統計處最新公布統計，近兩年因疫情影響，民眾消費習慣大幅從實體賣場轉移至網購，2020年全國電子購物及郵購業營業額達2412億元，年增16.1%，當時營收和增幅已超越歷史新高，市場規模更超越量販店、超級市場；今年1至11月電商營業額更已來到2603億元，提前超越去年水準，更逐步接近百貨的3055億元，占零售業比重提升至7.2%，較疫情前年提高1.8個百分點。

遠傳friDay購物2021全站買氣較前一年度大幅成長2成6，在雙11當日業績更較去年同期爆量成長逾5成，刷新平台歷年單日業績紀錄。遠傳friDay購物也整理出2021十大熱銷商品，其中去年9月底開賣的 iPhone 13，因規格有感升級、價格具競爭力，加上母公司遠傳電信全力支援備貨，開賣當天還祭免排隊送貨到家，成功帶動銷售，一躍成為去年全站業績王；搭載最新M1晶片的Macbook筆電、Apple Watch Series 7、iPad mini 6等新品也同樣熱銷，帶動蘋果專區買氣較前一年大幅飆升1.5倍；除蘋果產品熱賣，包含三星推出史上最親民摺疊機等新機帶動下，智慧型手機也同樣成長達2成5，表現亮眼。

▲遠傳friDay購物2021十大熱銷商品。（表／遠傳friDay購物彙整）
▲遠傳friDay購物2021十大熱銷商品。（表／遠傳friDay購物彙整）
近日傳出將漲價的衛生紙，則異軍突起高居去年全站熱銷榜第二名，較前年業績大幅增加3成，電商業者分析，往年衛生紙銷售多半平穩，但前年疫情之初先出現缺紙烏龍傳言，造成民眾心理緊張，去年5月起疫情升溫，民眾大幅轉向線上購買，現又傳出衛生紙大廠漲價訊息，都間接帶動衛生紙買氣升溫。

此外，觀察發現，去年五月政府宣布啟動三級警戒，網購屯糧、在家自煮成全民運動，帶動電冰箱爆紅，全年業績大幅成長7成，高居全站熱銷榜第三名，尤其冷凍櫃原本非主力產品，但在延長食物保存期限考量下，一躍成為明星商品；此外，廚房家電業績也大增2成，網購熟食買氣也暴增1.5倍，而生鮮需求也大增5成，讓居家更為舒適的居家娛樂、季節家電、清潔家電全大幅成長，都擠入全年熱銷前十大榜中。

業者觀察，學校、企業紛啟動遠距教學、辦公下，更是帶動桌上型電腦業績全年成長2.5倍，筆電也賣翻倍，一度缺貨，擠入全年熱銷榜前五強，液晶螢幕、網通產品買氣也連帶大增，買氣飆6成。


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