珍奶去冰剩半杯？多數店家加滿不加價 這家連鮮奶都補滿
有網友前往手搖飲連鎖飲料店購買珍珠鮮奶茶，發現要價75元一杯的珍奶去冰後，竟然裝不滿，別說八分滿，目測離瓶口還有蠻大的距離，因此氣得在Google評論投訴，引發網友熱議。究竟手搖飲店家對於客人「去冰」的客製要求，不放入冰塊後，是否會補茶至滿杯，還是放任飲料杯看起來空蕩蕩？過去甚至有店家提醒鮮奶類補滿要加5元。《NOWnews今日新聞》今（9）日向多家手搖飲店詢問，發現各店家都有自己的做法，清心福全誠實告知即使去冰也會有小碎冰，春芳號遇到去冰直接大方補茶，而迷客夏、TEA TOP和蔦日子，都會補上該飲品特調，即使是鮮奶也幫你補到滿杯，堪稱最佛心。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-09 15:11:07
遇到這類手搖飲客訴糾紛，不少品牌低調表示不方便回應，僅透露手搖飲料製程都有基本SOP相關規定，客人購買前若有疑慮，皆可詢問店員獲得當場說明。然而知名連鎖品牌清心福全不怕檢視，還曾直接在店面以飲料杯裝入保麗龍球，清楚標示不同冰量，老實曝光正常冰的冰量約佔全杯3/4，而即使選擇去冰，飲料完成後仍會有小碎冰，如此坦率的態度引來網友大讚「超誠實」。
主打「為了你，我們養了一群牛」的迷客夏大方表示，已將過去冰補鮮奶酌收加5元的規定捨棄，去冰再也不用加錢，「現在鮮奶類會補鮮奶，拿鐵類則會補茶」即使去冰一樣都做到滿杯，讓消費者好感度直升。
而春芳號表示，「茶飲類去冰是直接補該品項基底茶」。TEA TOP回覆「去冰的話茶類也是補基底茶，鮮奶類的補鮮奶」，通通做到滿杯不加價，被讚好貼心。
而使用在地小農優質初鹿鮮乳製成乳霜聞名的蔦日子，則大器表示「小農鮮奶霜類飲品，無論如何客製，完成品皆為滿杯出品呈現」，還貼心提醒，但若外帶太久未馬上食用，著名類似卡布奇諾綿密奶霜口感，放置15分鐘左右會逐漸消奶泡，即使如此也絕對有八分滿杯的份量。