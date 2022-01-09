不斷更新／北北基桃禁探病　各縣市「防疫升級措施」整理

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醫院及安養照護機構停止探視
台北市
-各級醫院即日起停止探病
-長照及安養照護機構停止探視
新北市
-拍照、唱歌等無法保持距離的場合都要戴口罩
-1/21之前全市醫院、長照安養及精神機構停止探視
桃園市
-大型活動延期或縮小規模
-市府活動飲食部分暫停試吃
-戶外運動打球要戴口罩
-全市醫院、長照安養及精神照護機構，21之前停止探視
-原則上陪病一人一床
新竹市
-不分室內室外，拍照、唱歌及無法保持距離場合必須戴口罩
新竹縣
-拍照、唱歌需全程戴口罩
高雄市
-醫院全面暫緩老人健檢，探病每日固定1時段、最多2訪客，陪病以1人為限
宜蘭縣
-醫療院所長照、安養、精神照護、護理機構停止探視
-拍照唱歌等無法保持社交距離的場合，無論室內外，全程佩戴口罩
-進出任何場所一率落實實名制
澎湖縣
-外出、拍照需全程戴口罩
台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣
按照中央防疫規定辦理
苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣
尚未宣布
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。