《素還真》Coser親送紅包　粉絲擠爆西門町搶拍

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今年春節最重量級的玄奇武俠電影《素還真》今日在西門町舉辦快閃踩街活動，邀請到4位專業Coser扮演「霹靂一哥」素還真的四個經典時期，包含2012年的《霹靂戰元史之天競鏖鋒》的白底藍色調雅致造型、2013年《霹靂俠影之轟掣天下》的白底金色調清高造型、2019年《霹靂英雄戰紀之刀說異數》黑底紫色調霸氣造型，以及代表這次電影「年少時期」的白底淡紫色調的素雅造型，立刻引起粉絲瘋狂搶拍紀念！而四位坐在三輪車的Coser領頭踩街，與眾多手舉著《素還真》電影看板與布條的工作人員跟在身旁，長長的隊伍氣勢驚人！此外，工作人員還沿街發送電影《素還真》獨家口罩與紅包袋，引發不少民眾好奇圍觀並踴躍索取贈品。
除了踩街之外，四位Coser還在熱鬧的西門町街頭進行了一場快閃表演，精彩的表演結束後舉著「票房大賣」的扇子，預祝電影票房長紅！圍觀的民眾也不斷拍照、錄影，可見「霹靂一哥」素還真的人氣十足！活動的最後，四位Coser更是親切地與粉絲們一一合照，並贈送限量128份與「電影上映日」數量相同的大樂透紅包，讓粉絲開心不已，紛紛排隊拍照打卡，將西門町擠得水洩不通，現場氣氛嗨翻天！為了一睹「霹靂一哥」的風采，許多粉絲更是早早就來排隊，甚至還有特地從台中北上的鐵粉，自備素還真周邊商品與公仔開心合照，看到四位氣勢非凡的素還真Coser後，更是興奮直呼：「終於與英雄見到面了！」「素素太帥了！」（編輯：薛羽彤）