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桃機群聚暴增11例！最新足跡曝光　遍佈超商、賣場、市場

▲桃機群聚暴增11例！最新足跡曝光。圖為桃園市長鄭文燦。（圖／取自鄭文燦臉書）
▲桃機群聚暴增11例！最新足跡曝光。圖為桃園市長鄭文燦。（圖／取自鄭文燦臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-01-09 15:23:14

桃園機場群聚案連環爆，指揮中心今（9日）宣布，新增11例本土個案，累計25例確診。桃園市政府也發布最新公共場所足跡，提醒有出入相關場所者，進行自我健康監測，並進行篩檢。

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桃園市政府公布，案17369、17370和17453在12月31日至1月7日的公共場所足跡，地點遍佈桃園中壢、大溪、大園區，分別有OK超商榮學店、7-11江園門市及新中華門市、大潤發中壢店、儷灣汽車旅館、大園公有零售市場等地。

桃園市政府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，其間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922進行通報，並戴上醫用口罩後儘速就醫，期間勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：林莞茜）

▲桃機群聚暴增11例！最新足跡遍佈超商、賣場、市場。（圖／桃園市政府）
▲桃機群聚暴增11例！最新足跡遍佈超商、賣場、市場。（圖／桃園市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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