中市62萬人符合第3劑資格　重啟快打站施打

國內新冠疫情升溫，目前本土疫情雖集中於北部，但面對近期返國人潮，台中市政府統計至 1 月 15 日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾高達 62 萬人，市長盧秀燕今 (9) 日宣布，為做好井然有序的分流，自 1 月 17 日至 21 日將重啟快打站，服務 65 歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而 65 歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。

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盧秀燕今出席驗光師公會會員大會行程前接受媒體訪問時指出，因應龐大施打量，市府做好分流安排。第一， 65 歲以下民眾，請到醫療院所、賣場、公園等處的疫苗接種站、點施打第三劑疫苗；第二， 65 歲以上長輩，有 21 萬名長輩符合施打第三劑疫苗資格，市府特別服務， 1 月 17 日至 21 日一連五天，安排 43 個快打站，長輩只要在家裡等，里鄰長會發放疫苗接種第三劑接種通知書，提醒長輩依照通知書上的時間、地點，並攜帶健保卡、黃卡，就可到快打站接種疫苗。此外，由於里鄰長自身要發放疫苗接種通知單，第三劑疫苗接種也很重要，因此也會安排他們至快打站施打。

針對台中疫苗存量，盧秀燕表示，市府有跟中央衛福部聯繫，目前疫苗供應沒有問題，衛福部也會配合人數提供疫苗；此外，她也感謝醫護人員這段時間加派人手，支援各處施打站、醫療院所、快打站，透過分流接種，盼減少民眾等候時間、提升施打效率。