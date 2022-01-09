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中市62萬人符合第3劑資格　重啟快打站施打

▲市長盧秀燕宣布，1月17日至21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」(圖／市政府提供2022.1.9)
▲市長盧秀燕宣布，1月17日至21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」(圖／市政府提供2022.1.9)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-09 15:40:31

國內新冠疫情升溫，目前本土疫情雖集中於北部，但面對近期返國人潮，台中市政府統計至115日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾高達62萬人，市長盧秀燕今(9)日宣布，為做好井然有序的分流，自117日至21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。

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盧秀燕今出席驗光師公會會員大會行程前接受媒體訪問時指出，因應龐大施打量，市府做好分流安排。第一，65歲以下民眾，請到醫療院所、賣場、公園等處的疫苗接種站、點施打第三劑疫苗；第二，65歲以上長輩，有21萬名長輩符合施打第三劑疫苗資格，市府特別服務，117日至21日一連五天，安排43個快打站，長輩只要在家裡等，里鄰長會發放疫苗接種第三劑接種通知書，提醒長輩依照通知書上的時間、地點，並攜帶健保卡、黃卡，就可到快打站接種疫苗。此外，由於里鄰長自身要發放疫苗接種通知單，第三劑疫苗接種也很重要，因此也會安排他們至快打站施打。


針對台中疫苗存量，盧秀燕表示，市府有跟中央衛福部聯繫，目前疫苗供應沒有問題，衛福部也會配合人數提供疫苗；此外，她也感謝醫護人員這段時間加派人手，支援各處施打站、醫療院所、快打站，透過分流接種，盼減少民眾等候時間、提升施打效率。


衛生局統計，截至今(9)日上午8時，台中市已完成4476546人次新冠疫苗接種，第一劑涵蓋率84.15%、第二劑涵蓋率73.53%、第三劑(追加劑)涵蓋率0.99%。中央疫情指揮中心已於17日宣布縮短第三劑接種間隔為12周，台中市第一時間已通知合約院所受理符合資格者接種。

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