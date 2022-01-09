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防疫拉警報！長程班機旅客採陰才放行　專家提醒這3點

▲今（9）日中央流行疫情指揮中心表示，最快從11日起，所有長程班機入境旅客皆應待採檢結果為陰性，才能前往防疫旅館。（圖／記者李春台翻攝）
▲今（9）日中央流行疫情指揮中心表示，最快從11日起，所有長程班機入境旅客皆應待採檢結果為陰性，才能前往防疫旅館。（圖／記者李春台翻攝）

記者許若茵／台北報導

2022-01-09 16:21:23

桃機感染事件連環爆！今（9）日中央流行疫情指揮中心表示，最快從11日起，所有長程班機入境旅客皆應待採檢結果為陰性，才能前往防疫旅館。中國附醫感染管制中心副院長、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，應規劃空曠場域、拉長社交距離，並可使用Liat PCR檢測儀器縮短檢驗時間。

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指揮中心今公布新增11例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，正在規劃長程班次入境旅客，要在機場內等待採檢結果出爐，檢出陽性將直接送醫，檢出陰性才可前往防疫旅館，「把防疫戰線再往前拉」。

不過陳時中說明，因為改變機場流程是複雜的事情，會再檢視動線、場地、儀器等規劃，考量到家用快篩效率可能不足，且偽陽性太高，醫院若湧入大量疑似病患會造成醫院負擔，會以類似PCR快篩進行，期盼週二起就能實施，「這是在跟時間賽跑」。

黃高彬指出，原先機場內採檢要等待2日後，才會知道檢驗結果，但確診者進入防疫旅館，防疫旅館已經遭汙染，因此在機場要先分流，將檢驗陽性者隔離送醫，「這樣才是對的」。

黃高彬提醒，在機場內等待採檢結果時，應規劃空曠、通風的場地，且應拉長間隔距離，「1.5公尺不夠，至少要2公尺以上」，避免交互感染，他也建議中央可使用Liat PCR檢測儀器，20分鐘就能完成檢驗，還不容易有偽陽性問題。

進入春節返台高峰潮，黃高彬對於檢驗量能有信心，表示台灣每天的檢驗量能可以達到數萬，呼籲政府除長程航班外，也應納入短程航班，「從邊境就往前守住」，避免確診者進入防疫旅館造成汙染，並強調第一線防疫人員、機組員等風險族群應立即施打第三劑疫苗，相關人員也應持續篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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