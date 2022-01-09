防疫拉警報！長程班機旅客採陰才放行　專家提醒這3點

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不過陳時中說明，因為改變機場流程是複雜的事情，會再檢視動線、場地、儀器等規劃，考量到家用快篩效率可能不足，且偽陽性太高，醫院若湧入大量疑似病患會造成醫院負擔，會以類似PCR快篩進行，期盼週二起就能實施，「這是在跟時間賽跑」。
黃高彬指出，原先機場內採檢要等待2日後，才會知道檢驗結果，但確診者進入防疫旅館，防疫旅館已經遭汙染，因此在機場要先分流，將檢驗陽性者隔離送醫，「這樣才是對的」。
黃高彬提醒，在機場內等待採檢結果時，應規劃空曠、通風的場地，且應拉長間隔距離，「1.5公尺不夠，至少要2公尺以上」，避免交互感染，他也建議中央可使用Liat PCR檢測儀器，20分鐘就能完成檢驗，還不容易有偽陽性問題。
進入春節返台高峰潮，黃高彬對於檢驗量能有信心，表示台灣每天的檢驗量能可以達到數萬，呼籲政府除長程航班外，也應納入短程航班，「從邊境就往前守住」，避免確診者進入防疫旅館造成汙染，並強調第一線防疫人員、機組員等風險族群應立即施打第三劑疫苗，相關人員也應持續篩檢。
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