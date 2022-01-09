快訊／罷免未跨門檻不通過　林昶佐驚險續任立委

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目前同意票為5萬3027票，不同意票為4萬1650票，雖然同意票較多，但仍未達罷免門檻，因此罷免未過，林昶佐可續留立院。
根據中選會資料，罷昶發起人鄭大平列舉之罷免理由，包括一、林昶佐在立法院投票反對公開《3+11會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。二、林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素（瘦肉精）、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。
三、林昶佐擔任228基金會董事期間，15次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。四、林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。五、林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。
對此，被罷免人林昶佐答辯如下：支持3+11真相，並未反對調查、隱匿真相；校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬；致力追求228真相，不重視受害者家屬的指控並非事實；嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實。以及堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實；防疫紓困、振興萬華最積極；國會問政第一，獲公民監督國會聯盟肯定；在地建設最用心。