雙薪9萬育兩子！夫妻「50歲仍沒存款」 網見現況嘆可惜
許多人工作為的就是累積財富，存下老本安然度過晚年。不過就有位男子與妻子育有兩子，但年近50歲「卻0存款」，詳細現況曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 16:41:37
原PO在論壇《匿名公社》上發出提問「我年近50，跟老婆一樣是工廠上班族，長年都是租房，月薪加起來大概7-9萬，2個孩子，都國小中，長年下來沒有存款正常嗎？」他無奈表示，心中會出現困惑的原因是身邊有親友碎嘴說「你老婆跟你很可憐，沒多餘錢，又沒自己房」，讓他忍不住上網尋求建議。
夫妻生活現況曝光後，立刻有不少網友回應「個人覺得，應該還是可以有些存款的，看你怎規劃收入與支出」、「正常，我年薪200，40年來存款也只不過300，沒什麼控管支出就是」、「試著貸款買房會比較好，租屋的錢好可惜」、「這個年紀，收入沒有買房蠻奇怪的」、「正常，近年來通膨，就算薪水多了，物價也是上漲」。
另外也有人認為「做自己，別人喜歡造口業口爛，理他幹嘛」「沒什麼好可不可憐的，不要管人家怎麼講，只要你老婆心甘情願跟你，那誰也拆不散你們」、「過的快樂就好，別人的嘴，你沒辦法控制」。（編輯：潘毅）