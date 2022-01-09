全家在美國！崔佩儀淚崩獨自回台 網友疑惑：幹嘛回來
崔佩儀和美籍韓裔的老公Sam，因為疫情分隔台灣、美國200多天，去年底兒子貝克宇考上洛杉磯音樂家學院（Musicians Institute），崔佩儀陪兒子飛到美國準備入學報到，沒想到一家團聚才23天，崔佩儀就自己一個人回到台灣，母子在機場離別眼眶全紅了，讓網友也為她感到不捨。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-09 16:56:58｜2022-01-09 16:58:48
崔佩儀昨（8日）在臉書分享美國登機前一刻，她哭到眉頭緊皺，緊緊抱著兒子捨不得放手，母子倆都眼泛淚光，行前一家人還緊緊牽手，離別的氛圍超感傷，崔佩儀說：「來美國陪老公、兒子，共度幸福快樂的23天，現在獨自一個人回台灣，眼淚不停的流，我接下來就是獨立、放下、勇敢面對我下一個人生課題，珍惜每個當下。」
不過有網友認為，一家人能團聚最好，直問：「妳幹嘛不在美國？」崔佩儀高EQ表示：「一家人分隔兩地真的很辛苦，可是老公希望我留在台灣，因為這裡我有朋友、可以工作，兒子長大了要讓他學習獨立，老公每天都在外面東奔西跑，也不會留在我身邊，媽媽5年前走了、兒子現在到美國讀書，老公也在美國工作，我的晚年必須要很獨立、很堅強，勇敢的向前走，每天知足、感恩。」