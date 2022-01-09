桃機群聚擴大！累計25例確診　個案關聯、感染途徑一次看

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指揮中心4日成立前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，統籌指揮相關防疫工作，並針對高風險旅客入境動線重新釐清評估風險；桃園市衛生局也全面擴大採檢，並增加篩檢站。
王必勝指出，清潔員疑似因搭同輛交通車未落實梅花座且有混搭情形而染疫，而病毒也隨著接觸者出入其他公共場所活動、場合而持續延燒，除了桃機公司清潔人員外，還擴及到機場保全、桃園金嗓歌友會會員、手推車工作人員以及其家庭群聚。
由於染疫族群分別包括清潔人員、機場保全、手推車工作人員和防疫車司機，至少有3條傳播鏈，指揮中心也緊急進行基因定序，釐清個案感染源，據初步結果顯示，防疫計程車司機（案17240）疑似是被境外移入確診個案傳染，而非機場群聚，因他在12月26日曾載過自美國入境的旅客，兩人基因定序只差一個核酸序列；而在行李轉盤區工作及曾赴歌友會的清潔員，和去年12月24日的入境確診個案基因定序相符，不過均是受變種病毒Omicron傳染。
而在今日宣布確診的本土個案中，1名機場手推車工作人員的妻子（案17472）也受到感染，她的職業為居家照顧服務員，她照顧的一家人也有3人確診，包含大伯、小孩、小孩的母親，最初是因小孩發燒掛急診才揪出確診，CT值為26，但這也代表，病毒已入侵社區，形成家庭群聚。
指揮中心已全面啟動擴大篩檢，並將相關接觸者送至集中檢疫所隔離，也針對接駁車交通車管理、機場防疫措施完整度，加強落實跟檢討，並安排24名資深護理師，組成「護理國家隊」進駐機場監督防疫措施流程是否有疏漏。（編輯：林莞茜）
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