林靜儀逆轉勝！張廖萬堅：顏家包袱恐成盧秀燕連任難題
台中市第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀擊敗國民黨候選人顏寬恒等對手，順利重返立法院。選舉結果各界都關注，來自台中的民進黨立委張廖萬堅告訴《NOWnews今日新聞》記者表示，民進黨支持者在公投後受到鼓舞，最後眾志成城逆轉勝，而顏家的包袱恐會成為台中市長盧秀燕連任的燙手山芋。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-09 18:42:09
張廖萬堅說，此次勝選的外部意義就是公投與罷免的門檻設計太低，造成執政黨在修法之後，自己面臨執政很大壓力，前立委陳柏惟被惡意罷免，他就是犧牲者。
張廖萬堅接著表示，陳柏惟被惡罷之後，造成一個轉機，民進黨的支持者在公投議案上就很團結，以正面面對，所以有不錯成績。而在林靜儀這一役，大家受到公投鼓舞，就眾志成城從原本民調、聲勢、看好度都弱後的情況下，一步一步認真地不分派系，造成最後一個禮拜民調完全翻轉且大幅領先。
張廖萬堅也說，這次大家在選舉過程中檢視顏家，顏家形象的爭議與地方作風就是應該透過這次放大檢驗，也證實了不堪檢驗，「我認為顏家的包袱，有很多儀題會變成盧市長連任的燙手山芋，盧必須要去面對且很難處理」。