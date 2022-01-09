台灣2021年出口4464億！謝金河曝「關鍵原因」：歷史之最

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謝金河隨後將近兩年台灣出口逐月列表，可看出2020年1月中國武漢封城，台灣的出口從250.7億美元起跳，到12月是330億美元；去年12月跳升至407.2億美元，台灣的出口從去年10月出現400億美元的數字後，一直都在400億美元以上，第四季寫下1224.2億美元的空前紀錄。他預期，在外銷接單一直奔馳的情況下，台灣今年的出口仍然會往上走，但基期太高，成長會趨緩。
謝金河發現，台灣去年對中國、香港的出口1889.1億美元，成長24.8%，順差達1047.4億美元，不過，兩岸貿易依存度已從20年的43.4%降到42.3%。台灣對中國出口以半導體為主的電子零組件高達1043.4億美元，占比55%，這是重中之重，也是兩岸貿易的核心，是中國需要台灣的地方。ECFA的延續，和台灣的鳳梨，釋迦，蓮霧遭到停止出口，都存在兩岸貿易的微妙狀態。
謝金河最後說，台商回流投資台灣，這是出口大幅增長的重要原因，2020年台灣的出口成長4.9%，是全球最高的出口成長率。台灣在這一年超車俄羅斯，西班牙，成為世界第15大出口國，21年成長29.4%，仍然是前段班，南韓公布去年出口6445億美元，數字也很亮眼，新加坡前11個月約4100億美元上下，可能小贏台灣，而台灣可能再追過墨西哥，也許會跑到第14。接下來，台灣的出口要面對很高基期的挑戰。（編輯：潘毅）
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