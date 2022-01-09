哈薩克暴動不只民怨？紐時：與兩任總統權鬥有關

中亞國家哈薩克爆發反政府示威，政府下令鎮壓，已致數十人死亡，原先外媒推測暴亂是源自哈薩克政府今年元旦起取消天然氣價格上限，引起民怨；然而根據《紐約時報》報導，哈薩克最大城阿拉木圖的動亂，不只因能源價格，更是現任總統與前總統兩派人馬鬥爭後的惡果。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-09 17:49:46
哈薩克現任總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）發表全國演說時暗指，會發生暴動是因為有兩萬名暴徒聽命於「單一指揮所」，想與他們談判並沒有用，因為他們「必須被殲滅」，更稱在近日遊行過程中，許多示威者使用無線電平台進行通訊，似乎受過專業訓練，且看得出是有組織行事。
報導引述中亞新聞網站內的俄國專家基斯洛夫推測，指出哈薩克民眾的「反漲價抗爭」的原因，其實是現任總統托卡葉夫與「前總統」納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）陣營嚴重的權力鬥爭的結果。
專家認為，此次發生在阿拉木圖的暴亂似乎是納札爾巴耶夫陣營策畫行動，本月五日托卡葉夫宣布免除納札爾巴耶夫國安會主席職務，由他自己接管，被認為是想將掌權30年後改任國安會主席、如垂簾聽政的前總統剷除，此番暴亂正是前總統方企圖扭轉頹勢的計畫。
《紐約時報》訪問當地人權社運人士，得知本月五日示威活動一開始「很和平」，直到午餐期間現場警力突然被撤離，隨後有目擊者看見哈薩克當地最大的黑幫首領「野人」指揮一群「示威人士」混入，這些人隨即沿途縱火燒車、破壞公署並直奔阿拉木圖市政府。
社運人士表示，這群示威者看起來與平常社運示威中常見的學生、中產階級迥異，反而像是一群組織過的犯罪幫派，首領「野人」還佔領了阿拉木圖市中心主廣場，高聲嘲諷札爾巴耶夫的政敵為「懦夫」。
然而在哈薩克軍警的鎮壓、全國實施宵禁與戒嚴與哈薩克網路全斷的狀態下，國際社會並無法確切得知當地情況，各地鄉鎮的反政府聲浪下，兩任總統之間的爭權奪利過程顯得更難以辨識得清。