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足球／最大贏家！台鋼包辦4大獎　吳俊青蟬聯MVP有望旅外

▲南市台鋼隊長吳俊青蟬聯年度最佳球員。（圖／中華足協提供）
▲南市台鋼隊長吳俊青蟬聯年度最佳球員。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/台北報導

2022-01-09 17:59:43

中華足協今(9)日舉行年度頒獎典禮，完成企甲2連霸的南市台鋼堪稱最大贏家，包辦年度最佳教練、金靴、金手套以及年度最大獎–隊長吳俊青蟬連年度最佳球員，他透露新賽季有望「西進」再度挑戰旅外。

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去年國內疫情影響，聯賽均進行到年底才結束，因此頒獎典禮也順延至今日，台鋼本季不僅完成2連霸，教頭羅智聰獲選年度最佳教練，當家前鋒馬可單季11顆進球拿下金靴，門將潘文傑則以防禦率0.77獲金手套。

「我以身為足球運動員為榮。」吳俊青蟬連年度MVP，上台時他有感而發，感謝恩師羅智聰等幫助過他的人，「其實我一直在思考足球運動員在台灣是甚麼樣的存在，我有時候有答案，有時候沒有，接下來我也會足球運動員這個工作來努力，對我來說，運動員精神是最重要的。」

去年底滿33歲的吳俊青是中華隊重要班底，近年也分擔隊長重責，他透露有港超和中國的球隊與他接觸，「以我這個年紀不容易，但我還是保持開放的態度，會先在台灣找個球隊繼續訓練維持。」

過去吳俊青曾赴中國和泰國發展，可惜都不太順遂，遭遇欠薪等問題，2018年回台加入家鄉球隊台南，

展望新賽季，吳俊青說，「得獎是去年的事情，更重要的是眼前。自己是比較團隊型的球員，思考自己如何幫助團隊，前面有馬可，後面有文傑，我只要想著怎麼發揮他們讓這場球賽順利。」

得獎名單

獎項

得獎者

草根發展獎

台灣電力公司足球隊

GWO台灣外籍工作者發展協會

年度最佳男子裁判

游銘訓

年度最佳男子助理裁判

郭展佑

年度最佳女子裁判

王婕

年度最佳新人裁判

楊昌倍

終身貢獻獎

蔡漢湖 老師

蔡佳峰 老師(代領)

優秀國際裁判表彰

游銘訓 國際裁判

許閔毓 國際助理裁判

最佳教練獎

南市台鋼 羅智聰

台中藍鯨 呂桂花

金靴獎

南市台鋼 馬可

花蓮女子_譚汶琳、台中藍鯨_田中麻帆、台中藍鯨_賴麗琴、高雄陽信_李綉琴

金手套獎

南市台鋼 潘文傑

花蓮女子_洪琳

年度最佳球員

吳俊青

若林美里

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