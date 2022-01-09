足球／最大贏家！台鋼包辦4大獎　吳俊青蟬聯MVP有望旅外

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「我以身為足球運動員為榮。」吳俊青蟬連年度MVP，上台時他有感而發，感謝恩師羅智聰等幫助過他的人，「其實我一直在思考足球運動員在台灣是甚麼樣的存在，我有時候有答案，有時候沒有，接下來我也會足球運動員這個工作來努力，對我來說，運動員精神是最重要的。」
去年底滿33歲的吳俊青是中華隊重要班底，近年也分擔隊長重責，他透露有港超和中國的球隊與他接觸，「以我這個年紀不容易，但我還是保持開放的態度，會先在台灣找個球隊繼續訓練維持。」
過去吳俊青曾赴中國和泰國發展，可惜都不太順遂，遭遇欠薪等問題，2018年回台加入家鄉球隊台南，
展望新賽季，吳俊青說，「得獎是去年的事情，更重要的是眼前。自己是比較團隊型的球員，思考自己如何幫助團隊，前面有馬可，後面有文傑，我只要想著怎麼發揮他們讓這場球賽順利。」
得獎名單
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獎項
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得獎者
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草根發展獎
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台灣電力公司足球隊
GWO台灣外籍工作者發展協會
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年度最佳男子裁判
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游銘訓
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年度最佳男子助理裁判
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郭展佑
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年度最佳女子裁判
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王婕
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年度最佳新人裁判
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楊昌倍
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終身貢獻獎
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蔡漢湖 老師
蔡佳峰 老師(代領)
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優秀國際裁判表彰
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游銘訓 國際裁判
許閔毓 國際助理裁判
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最佳教練獎
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南市台鋼 羅智聰
台中藍鯨 呂桂花
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金靴獎
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南市台鋼 馬可
花蓮女子_譚汶琳、台中藍鯨_田中麻帆、台中藍鯨_賴麗琴、高雄陽信_李綉琴
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金手套獎
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南市台鋼 潘文傑
花蓮女子_洪琳
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年度最佳球員
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吳俊青
若林美里