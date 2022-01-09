罷昶未過！同意大於不同意　林昶佐：政治計算放一邊

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今（9）晚結果出爐，同意票5萬4813張，不同意票4萬3340張，但未過罷免門檻，罷昶案並未通過。對於同意票大於不同意票，林昶佐說，現在重點在於明天上班，恢復工作岡位、努力盡責，這些政治計算放一邊。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-09 18:02:27｜2022-01-09 18:48:28
林昶佐說，幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年很多罷免案，又公投案，真得是面對一關又一關，但是公投守住了，大家也看到台中補選也守住了，現在中正萬華也是守住了，感謝大家。
「真的很感謝，」林昶佐指出，如果沒有他跟團隊一起打拚，絕對沒辦法這樣守住，所以真的要感謝一路走來，這麼多人的陪伴。不過今天不是星期六，意思是明天不可以睡到自然醒，要恢復到自己的崗位上，好好的工作、好好的上班。
林昶佐說，接下來就要過年了，相信這一系列的一關一關難關過，守住後2022年台灣一定可以充滿正能量，大家往更繁榮、平安、美好的未來繼續努力，回到崗位上繼續努力，也請大家繼續給他鞭策、支持、加油。
不過罷免案過後，林昶佐是否加入民進黨？林昶佐表示，就像「同意票大於不同意票」一樣，這也是政治計算，現在立法院有修憲委員會，他是成員之一，大家等他回去開會。