大學「最沒用的課程」是哪堂？過來人答案一致：浪費生命
大學課程一般分為必修、選修、體育等，近年來不少大學為了讓學生能進行多領域學習，都會特別開設「通識教育課程」，透過多元選課的自由度讓學生培養專業以外的興趣。不過，就有一名網友好奇詢問「大學時期最無用的課？？？」而引起過來人曝光心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 18:10:14｜2022-01-09 18:10:18
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示大學時期上過許多種課程，但他坦言「應該都有一些讓你不明所以的課吧？」他隨即舉例如通識課程，「完全不知道到底在幹嘛，要不要分享一下你上過最無用的課，討論看看吧」。
問題曝光後，隨即引起鄉民們討論，「音樂最沒用」、「宗教與哲學，重點是通識必修」、「通識不是沒用喔！是這個社會讓你覺得沒用」、「經濟學概論吧」、「最無用的課當然是看老師的用心程度」。
其中「國文」和「服務學習」被最多人點名，「服務學習，浪費生命」、「服務學習，免費勞工」、「掃地阿」、「國文，大學生的程度不會再進步」、「國文，最討厭寫作文」、「國文吧，比高中淺還要修」、「國文通識，唸古文還不如教大學生怎麼好好寫論述，對人生比較有幫助」。
但也有人抱持不同看法，認為「覺得都有用啊，只是多數人沒在用」、「通識課挺有用的，我學到很多東西」、「知識不會無用，是這個社會嚴重偏向理工」、「我也覺得一些通識教授都很有料，只是大家修通識是為了學分所以不教太多跟學生和樂相處就好」。（編輯：陳雅雲）