驚險！林昶佐罷免同意票達54813票 僅差3943票通過
台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）日舉行投票，同意票為54,813張，距離通過門檻僅少3943張，罷免案並未過關，但局勢相當驚險。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-09 18:21:37｜2022-01-09 18:32:46
林昶佐罷免案通過須符合兩要件，包括有效同意罷免票多於不同意票數，且同意票達5萬8756票。根據選委會數據，投票人總數為23萬5,024人，投票人數為9萬8,549 人，投票率為41.93％，有效票為9萬8,153票，其中同意罷免票數為5萬4,813 票，佔55.84％；不同意罷免票數4萬3,340票，佔44.16％，無效票為396票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。
其中，萬華區同意票為35,688張，不同意票為29,411張，中正區同意票為19,125張，不同意票為13,929張；投票率部分，總投票率為41.93%，萬華區達43.24%，中正區則較低，為39.57%。
罷免提案人台北市議員鐘小平約於下午5時20分，承認罷免失敗，也明確將原因指向同意票無法通過5萬8756張，林昶佐成功守住立委席次。根據《公職人員選舉罷免法》第91條，罷免案投票後，中央選舉委員會將於14日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，並依法公告，第92條第2項也規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。