被嗆《華燈》全劇演技最爛　張軒睿7字吐露心聲

《華燈初上》第二季全台熱播，由張軒睿飾演的大學生「何予恩」，對楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」死纏爛打，從第一季的「恐怖情人」黑化成「渣男王」，是不少網友心目中最討厭的角色之一，就有網友在官方粉絲專頁批評，張軒睿是「全劇演技最爛的一位」，他本人對此親自留言回覆。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-09 18:22:06
《華燈初上》官網今（9）日更新張軒睿的角色劇照，並用Makiyo《初戀》這首歌來形容「何予恩」的心路歷程：「像這樣的愛情讓我苦惱，總一個人又哭又笑。」一名網友留言直嗆：「覺得全劇演技最爛的一位！」張軒睿高EQ回覆網友：「謝謝，我會再努力。」展現虛心受教的正能量。
張軒睿認為「何予恩」有恐怖情人的特質，「其實滿恐怖的，已經超過一般人會去做的事情。」但是每個角色都有自己的優缺點，從另個角度看，「何予恩」也有專情的一面，為了詮釋角色黑暗的一面，張軒睿下足苦功，他透露在拍攝一些比較激動的肢體衝突時，導演曾多次要張軒睿「再兇一點」。
事實上不少網友覺得張軒睿演得恰如其分，把男大生情竇初開，被賀爾蒙沖昏頭的控制占有，以及沒有擔當的逃避怯懦表現得淋漓盡致，粉絲紛紛留言「演技進步非常多」、「這個角色真的不好演」、「看到他的話就想搧他嘴皮」、「是人設的問題，演員是好演員」。