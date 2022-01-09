PLG／回歸戰遭全場狂噓 成力煥：球迷也是比賽的一部分
福爾摩沙台新夢想家球星成力煥今(9)日隨隊出征新竹，對戰老東家攻城獅，不過球隊在激戰到延長賽後以80:86輸球。賽後針對此役現場球迷的互動，他表示這也是比賽的一部分，自己不願多談。
記者黃建霖/新竹報導
2022-01-09 18:38:56｜2022-01-09 18:46:20
成力煥上賽季在攻城獅獲得重新在場上打拚的機會，他也打出身價，季後獲選聯盟年度第一隊的肯定。不過去年他決定跳出合約轉戰夢想家，也引起了一些爭議，因此本賽季外界都相當關注他的「回歸戰」。
本場賽前球員介紹時，攻城獅就拍了一支致敬影片來「歡迎」成力煥的回歸，而在比賽中他只要一拿球，現場也是噓聲大作。不過他這場出賽37分鐘，拿到11分5籃板，表現還算可以。
賽後成力煥失望的表示，「我們有機會把這場比賽贏下來，沒有仔細做好細節。從執行上是有看到贏球的機會，但可惜沒把握下來。」而對於球迷對他倒喝彩，他則是沒有太在意的回應：「球迷是比賽的一部分，我不會去多說什麼。」
成力煥最近6場比賽，有5場達成得分上雙，但他自己仍然不滿意，強調「今天是輸球沒辦法談個人表現，我覺得自己可以做的更好。」