李靚蕾被抹黑有新歡　連楊丞琳華岡5人幫也被拖下水

王力宏和李靚蕾的婚變風波，隨著男方解隔離出關後，展開第二波攻防戰，大陸微博出現不少攻擊女方的傳聞，「王力宏反擊」這個搜索詞登上熱搜第一，只要李靚蕾出現和男性合照，就被抹黑有新歡，近日《NOWnews今日新聞》揭底，和李靚蕾合照的「男性密友」，其實是恬妞的女兒朱宇豐，狠狠打臉了大陸的娛樂營銷號，不過，仍有網友緊抓李靚蕾負面新聞不放，還扯到楊丞琳的「華岡5人幫」成員。





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▲和李靚蕾親密合照的密友，其實是恬妞（右圖右）的女兒。（圖 / 翻攝朱宇豐IG、恬妞微博）

▲「王力宏反擊」這個熱搜詞登上微博第一。（圖／翻攝微博）

自從「宏蕾之戰」開打後，許多中國小粉紅特地翻牆，在IG上追蹤李靚蕾的帳號，讓她瞬間增加了40、50萬粉絲，不過，許多負面留言都被蕾神拉黑封鎖，小粉紅們只好轉攻佔其閨密侯佩岑的IG，並抽絲剝繭想要找出不利李靚蕾的證據，只要她和異性合照都被指責不檢點，結果擺了大烏龍，誤把恬妞女兒當成李靚蕾的男密友。





男星楊培安引用《NOWnews今日新聞》報導，在大陸娛樂新聞底下留言，痛批媒體不查證，結果該帳號緊急刪文。有些李靚蕾黑粉不甘心，再度挖出她跟男性的親密合影，而該男正是「華岡五人幫」小鬼、楊丞琳、許瑋甯、貴婦Elin Yeh的圈外友人，去年他離台時眾人聚會，恰巧跟李靚蕾留下合影，又被誤認為李的新歡。





▲李靚蕾（左）和華岡5人幫裡的圈外好友親密合照，被大陸網友誤以為有新歡。（圖 / 翻攝IG）

▲李靚蕾（左）因為貴婦好友Elin Yeh（右二），偶爾會出現在華岡5人幫的聚會裡。（圖 / 翻攝IG）

而李靚蕾會現身華岡五人幫聚會，主因是她與Elin Yeh認識10多年，去年發出爆料毀滅文時，Elin Yeh曾發聲力挺，稱讚她是一個願意傾聽的朋友，從未對朋友發脾氣，「這個默默支持的朋友，在我急性子的時候不翻白眼，願意傾聽一切的朋友你們有嗎？」流露身為好友的驕傲，沒料到友人私下聚會合照，會被網友另類解讀，讓李靚蕾無辜受害。



