罷昶、中二補選雙輸 國民黨：在地民意被國家機器吞噬
無黨籍立委林昶佐罷免案未通過、民進黨籍林靜儀當選中二立委，國民黨今（9）日面臨「雙輸」戰局，由文傳會主委兼發言人凌濤於晚間出面說明，黨主席朱立倫則未現身。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-09 19:13:14｜2022-01-09 19:22:37
凌濤表示，選舉結果已經出爐，這是一場在地的立委補選以及罷免案，然而在地的民意被國家機器再度吞噬，支持者可以難過，但不需要氣餒，因為在地人民的怒吼，已經讓國家機器感到畏懼，今日他代表國民黨向顏寬恒、中二選區民眾、罷昶團體、中正萬華民眾表達遺憾。
凌濤指出，這次的公民行動暫時沒有成功，在地民意遭遇了暫時的挫折，但這不代表徹底的失敗，但民意會在未來2024年立委大選，繼續起身奮鬥，用手上的選票下架鴨霸的執政黨。
凌濤說，在這場民主聖戰中，每一位當地的民眾都是螞蟻雄兵，雖然力量很微小，但只要團結起來，當地人民的怒吼，就可以勝過空降、只會噴口水的政治人物。人民對於執政黨長期壟斷與濫用行政資源、抹黑的反感、忽視人民想過好生活、政治和鬥爭凌駕一切的反感，民意遲早反撲。
「在地民意覺醒讓國民黨有很大的啟發，2022地方大選的挑戰就在眼前，國民黨要加速提名作業。」凌濤表示，執政縣市必須連任，非執政縣市必須派出強棒，才不會辜負人民的期待，黨中央的提名辦法很快會向外界說明。