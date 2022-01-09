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趙少康：藍營不團結只能嘗敗果！若早點整合罷免案必通過

▲ 中廣董事長趙少康今（9）日表示，國民黨要記取不團結只能嘗到敗果的教訓，若基層早點整合就會贏。（圖／趙少康辦公室提供）
▲ 中廣董事長趙少康今（9）日表示，國民黨要記取不團結只能嘗到敗果的教訓，若基層早點整合就會贏。（圖／趙少康辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-09 19:35:57｜2022-01-09 19:37:12

針對罷昶、中二補選雙輸， 中廣董事長趙少康今（9）日表示，國民黨要記取不團結只能嘗到敗果的教訓，若藍營基層早點整合就一定會成功。

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趙少康表示，台北市中正萬華罷昶同意的人超過不同意，可惜投票率不夠高，跨不過罷免門檻，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功，還是要感謝中正萬華選民勇敢表達自己的意見，給不關心選區的林昶佐一個警惕。

趙少康說，前年立委選舉，林昶佐拿下8萬1千票當選，今天卻只有4萬多人不同意罷免他，「實在很丟臉」，雖然林昶佐僥倖可以繼續留在立法院，但是請他要深刻反省檢討，長期擔任民進黨側翼，凡事附和執政黨決策，林昶佐失去在野黨監督制衡角色，成為民進黨附隨，已經讓選民非常厭惡。

趙少康直言，這次罷免過程，國民黨基層一直到最後關頭才整合成功，民進黨卻是動員府院黨極力助選，蔡英文還御駕親征四次，投入大筆資源，把一個地方罷免案打成總統級選戰，最後不同意罷免的票數還是少於同意，再度證明蔡英文在首都的影響力持續下降，去年底剛結束的全國性公投案，台北拿下「四個同意」，重重打臉蔡英文施政方向，這次罷免案，同意票再度超過不同意，接連「五個同意」，蔡英文還能肆無忌憚？還不謙卑傾聽？

「這場罷免案，國民黨可算是小贏」趙少康呼籲，國民黨也要記取不團結只能嘗到敗果的教訓，學學民進黨砲口永遠對外的顧全大局，生聚教訓、重整步伐，凝聚年底選戰能量。

至於台中第二選區立委補選， 趙少康則認為，顏寬恒遭到鋪天蓋地的追殺，等於是一國打一人，一路打得辛苦，為了避免模糊焦點，回歸鄉親自主，寬恒幾乎是孤軍作戰到最後，雖然這次「險敗」，但不需要灰心，持續深耕地方與服務，一切來日方長。

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