酒後怒殺雇主一家3口 最年輕死囚拒打麻藥：我罪有應得
在台灣，「死刑」議題兩派各有擁護者，依現行規定，重大案件罪犯仍難逃一死，而台灣史上最年輕的死刑犯湯英伸，年僅19歲，在1986年1月殺害雇主一家3口、1987年5月部批准執行槍決，案件轟動各界，當時伏法前，湯英伸堅決不打麻藥，稱自己「罪有應得」，必須承受這個痛。
編輯中心／綜合報導
2022-01-09 19:41:47
據了解，案件發生在1986年1月25日，湯英伸當時年僅19歲，他從嘉義到台北找工作，被轉介到北市新生北路二段137巷的「翔翔電腦乾洗店」工作，但雇主卻讓他超時工作，讓他積怨已久，想離職卻因身份證被扣留而一拖再拖。事發當天，湯英伸酒後返回洗衣店，卻在深夜被叫去工作，他氣得提離職而和雇主發生口角，他一氣之下發狂似的攻擊老闆和老闆娘，連他們2歲女兒都沒放過，當晚一次奪走3條人命。
犯案後，湯英伸拿回自己的身分證和雇主現金後逃離現場，在冷靜過後才在親戚陪同下報案自首。
湯英伸將雇主一家3口殺害，震驚社會，但身為原住民的他，處境也引來族群歧視跟剝削的討論，時任天主教花蓮教區單國璽主教為此聲援，向先總統蔣經國請願。
但因犯行明確且殺害無辜家屬，湯英伸最後仍遭判處死刑定讞，訂於1987年5月15日執行槍決，成台灣史上最年輕的死刑犯。據悉，他在槍決前拒絕法醫為他施打麻藥，並表示自己「罪有應得」，必須接受這個痛。（編輯：林莞茜）