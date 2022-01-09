曾遭疑都會女性選中二不易　林靜儀：怎可假設甚麼是進步

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林靜儀也表示，選民的眼睛是雪亮的，這次雖然時間很短，但各區選民都認同陳柏惟的認真，也對自己4年立委任內踏實做事有所肯定。
林靜儀說，未來應該還是會待在過去陳柏惟所在的國防外交委員會，但不論是跟地方建設有關的內政或是交通委員會，還有過去比較熟悉的衛環委員會還是都會有提案質詢。
至於被問及最想做的事，林靜儀說，最想一一感謝大家，此刻5個服務處、議員團隊、黨中央與地方服務處團隊、志工都還在工作，明天開始要車掃謝票，現在希望能夠一一感謝大家。
談及選區年輕人，林靜儀則說，她非心疼年輕人在3個月之內，不論罷免、公投、補選來來回回。在地有很多年輕人提出對公眾運輸系統、幼托或公共休閒空間的需求，「這部份我們在這段時間有聽到很多說法，一定會為在地年輕人努力」。
林靜儀最後也說，大家不能用刻板印象想像都會與偏鄉，一開始投入選舉時，很多人說「林靜儀都會女性在偏鄉沒有辦法選」，但這是偏見。她說，怎麼可以自己假設甚麼是進步？甚麼是保守？地方大姊、年輕媽媽在選戰過程中給自己很多疼惜，他們或許說不出「性別平權」、「女性參政」這種華麗詞語，但清楚看到，他們都很支持女性參與地方公眾事務、參與政治。