北市染疫司機家人PCR出爐！匡列8乘客

針對防疫計程車司機染疫， 台北市政府衛生局今（9）日已匡列司機同住者1人居家隔離， PCR採檢結果為陰性，並匡列出8名乘客。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-09 20:16:56｜2022-01-09 20:18:02
台北市今日新增12例境外移入，為2至70多歲，男性6名及女性6名，分別自美國(案17417、17419、17422、17424、17425、17427、17455、17456、17457、17458、17459)、德國（案17454），分別於入境、檢疫期滿前採檢陽性確診，已收治醫院隔離。
北市新增本土案17467，為防疫計程車駕駛，於111年1月8日定期採檢陽性確診，Ct值30，北市衛生局疫調後匡列同住者1人居家隔離， 採檢PCR為陰性，案17467檢測N、S抗體皆為陽性，衛生局表示將觀察其Ct值變化與追蹤基因定序結果，以釐清感染源。
案17467及同住者都已完成2劑莫德納疫苗接種，相關足跡已進行清消，已調閱該駕駛110年12月19至111年1月8日載客清單及評估安排擴大採檢。
黃珊珊晚間也於臉書說明，該司機於12／27曾經做過PCR為陰性，但1／8再次採檢後轉為陽性，昨晚衛生局收到通知後，立刻展開疫調和匡列，目前已先將同住1位家人列為居家隔離並進行採檢，以及8名乘客也刻正匡列中。