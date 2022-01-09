林靜儀勝選　何欣純：年底地方大選綠營氣勢提高

台中市第二選區立委補選結果揭曉，民進黨候選人林靜儀勝選。對此，同樣出身台中的民進黨立委何欣純告訴《NOWnews今日新聞》記者說，林靜儀讓選民能夠感受到她很接地氣，再加上對於顏家的不信任，造就了這次勝選；針對年底大選，她則認為，可以期待，不管綠營信心也好，選民對綠營信任度也好，還有整體氣勢都是提高的。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-09 20:48:42
何欣純分析林靜儀勝選原因說，本期待在外地就學就業的年輕人回鄉投票，但從高鐵與台鐵的訂票狀況發現不如預期，不過最後一周車掃，或是深入菜市場，「我個人很明顯感受到，年輕家庭還有婆媽媽，很多女性出來比讚揮手」，這是因為林靜儀是女性，且又是婦產科醫生的專業形象，更與過去擔任不分區立委做了調整，無論在地、親切、柔軟度都非常好，讓選民能夠感受到她很接地氣。
何欣純也說，各界對顏家財產、不動產的檢視，顏家並沒有說清楚，台中市政府從頭到尾閃避，這代表其中就是有問題，也讓人對顏家不信任，造成他們最強的組織崩解。
至於此次勝選是否對今年底地方選舉的綠營是一劑強心針？何欣純說，不管從公投、補選，看到選民給民進黨支持與熱情，在加上總統蔡英文喊話，都能夠帶動整體氛圍跟氣勢。「我只能說，可以期待年底地方選舉，綠營信心也好，選民對綠營信任度也好，還有整體氣勢都是提高的、正面的」。