PLG／解析攻城獅球風　朱帥：如果辛巴在隊上我也這樣打

福爾摩沙台新夢想家今(9)日在客場慘遭新竹街口攻城獅在延長賽逆轉，主帥朱利爾斯對於本場球隊的比賽策略，自認做得相當不好，也希望下一次交手能找到更好的方式來限制辛巴。

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朱利爾斯賽後言簡意賅的表示，「他們比我們多得了6分，這就是勝負最後的分水嶺。更進一步講，輸球是我的責任，或許在換人上有點太過大膽，讓一些手感不佳的球員繼續在場上。另外還有第四節2次進攻24秒違例，也是我的責任。」

這場比賽以些微差距輸掉，朱利爾斯認為球隊在執行面上做得並不夠好，在開賽前3分鐘他就必須喊出暫停，而末節這樣的情況變得更加嚴重。另外，他也稱讚攻城獅的防守整體策略做得很好，讓自己的球員在場上越打越緊繃。

吉爾貝克和布依德此役分別只拿到15分和4分，朱利爾斯也坦言這一場洋將的貢獻度確實比較低，這也和執行面做得不好有關。「他們很認真在打，可是在職籃這樣是不夠的，我們需要確實的把作戰計畫做得好，以這場比賽來說是不及格的。」

辛巴這一場拿下34分31 籃板，成為聯盟史上第一位達到「30+30」的球員。另外攻城獅團隊抓下82個籃板也寫下聯盟紀錄。受制於這位禁區巨獸的威力，夢想家兩位主戰長人吉爾貝克和李德威都在上半場領到4 犯，無形中增加球隊調度的壓力。

對於攻城獅的比賽策略，朱利爾斯舉冰上曲棍球的概念為例，認為「攻城獅的球風就是盡量把球放到球場上空，然後有身高優勢的球員——像辛巴——他就可以拿到進攻籃板，如果辛巴在我的球隊上，我也可能會用這樣的方式去打。」