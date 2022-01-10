連靜雯泡湯小露香肩　偽出國度假嗨翻了

斜槓女王連靜雯偽出國度假，工作之餘行旅遊之實，到宜蘭泡溫泉、踩私房景點、享受高級美食樣樣來！這次跟著《女神靚掀貨》主持工作，到宜蘭位於礁溪人氣祕境「抹茶山」下的呆水溫泉，泡湯度假兼工作，更大喊「拜託這種通告請多發我一點！」也在自己的YouTube「女王小跟班」影片中，紀錄了真實工作的幕後花絮。





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▲連靜雯小露香肩，享受泡溫泉的悠閒時刻。（圖／楠軒工作室提供）

連靜雯帶領觀眾一同到宜蘭開箱超人氣的呆水溫泉，它的地理位置恰巧座落在礁溪蔥鬱的山林裡，讓泡湯不僅是偷得浮生半日閒的選擇，更是一件浪漫的享受，從大廳一進門就感受到陣陣檜木的香氣，讓連靜雯大喊「超放鬆」。因為是節目錄影，拍完畫面就要緊接工作，讓泡溫泉、SPA按摩都無法完整體驗的連靜雯大喊「我一定還要再來好好享受！」





除了泡溫泉外，溫泉大餐也一定要有，以歐陸料理手法結合在地食材，無論是紐西蘭小春羊肩排、伊比利梅花豬、14天乾式熟成肋眼心，從精製的前菜、湯品到豐盛的主餐應有盡有，連靜雯直到拍攝結束仍繼續吃，甚至還餵食工作人員，笑說「我是在幫忙消滅道具」。用餐後，她開車踩點了宜蘭的慶和橋津梅棧道，它是一座漂浮在宜蘭河上方的木棧橋，特殊的廢棄工業風長廊，成為許多網美的拍照打卡聖地，同樣一條橋更可以拍出許多不同的風格，連靜雯也驚呼「我來宜蘭很多次都不知道這裡！」





▲連靜雯到宜蘭泡溫泉、享受高級美食，開心地說「拜託這種通告請多發我一點！」（圖／楠軒工作室提供）

▲連靜雯踩點宜蘭的慶和橋津梅棧道，它是一座漂浮在宜蘭河上方的木棧橋，是許多網美的拍照打卡聖地。（圖／楠軒工作室提供）

迎接新的一年，連靜雯表示有很多東西都想更精進，「例如YouTube影片，去年我們產量其實很高，每周都有新片，有很多好玩有趣又生活的內容，今年就想做得更精緻！」連靜雯也坦言自己很喜歡講座分享，不論是女力找到自己的發光點、生命人生道路上的順境學轉舵、或者如何正面思考看待人生困境等，「希望可以用我的分享去正面的影響更多人！」



