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中國首傳本土Omicron！天津逾千萬人急篩　跨省客運暫停

▲中國天津市傳出Omicron本土疫情，恐威脅到鄰近的北京市。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國天津市傳出Omicron本土疫情，恐威脅到鄰近的北京市。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-10 06:38:16

中國新冠疫情持續延燒，天津市8日新增2宗本土確診病例，並有至少18名密切接觸者受感染，病毒至少已傳播3代；9日官方證實，最初2名患者感染的是Omicron變種，是中國首次有本土的Omicron病例出現。

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綜合中媒報導，天津市政府8日深夜召開新聞發布會，市疾控中心副主任張穎介紹，據流調排查，最初2名Omicron患者沒有天津市外的旅居史，其中1名是學生，在津南區學習生活；另1名患者是成年人，主要活動軌跡為工作和居住地方，分別在津南區、南開區，近14天沒有旅居史。

當局更發現，經過對2人的流行病學調查後，病例所在託管機構、學校學生及家長，已產生流行病學的關聯，至少18名相關人士確診；張穎指出，這18例至少已傳染3波，很可能已在社區持續傳播了一段時間。此外，經基因排序，最初2名患者感染的Omicron屬於同一傳播鏈，且與天津市已發現的境外輸入Omicron變種病毒株不同，感染源尚不明朗。

為了圍堵Omicron入侵，天津全市展開核酸檢測，並要求民眾，非必要不得離開天津，暫停跨省客運及包車業務。而且，為了遏止天津的Omicron疫情蔓延至北京、影響下月即將開幕的冬奧，北京市疾控中心已下令，嚴格限制天津津南、南開等兩區人員進京，去年12月23日以來曾途經該2區者，必須主動通報，並配合篩檢和監測；該日之前途經該2區者，也須進行居家隔離及篩檢。同時也建議，往返北京、天津2地的通勤人員，應改為居家辦公，非必要則避免移動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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