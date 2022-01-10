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兒子大哭拒回理科太太家！前夫無奈哄騙「希望他原諒我」

▲昨（9）天深夜John在社群平台發文指出，理科太太以他精神健康、不能來台灣為由，向法院提出相關申請，讓自己與兒子每週都只能見面1到2次。（圖／翻攝理科太太、理科先生FB）
▲昨（9）天深夜John在社群平台發文指出，理科太太以他精神健康、不能來台灣為由，向法院提出相關申請，讓自己與兒子每週都只能見面1到2次。（圖／翻攝理科太太、理科先生FB）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 07:01:29

知名網紅「理科太太」（陳映彤）和美籍藥劑師前夫John，育有1子Miles，2人在12月結束婚姻關係，當時表示一切以小孩利益為優先；昨（9）天深夜John在社群平台發文指出，理科太太以他精神健康、不能來台灣為由，向法院提出相關申請，讓自己與兒子每週都只能見面1到2次，更透露昨晚要把兒子帶回理科太太家，但兒子不願意，還嚎啕大哭，無能為力只能騙他，讓自己心痛不已。

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John指出，幾個月前，理科太太以他的精神健康與不能來台灣為理由，對他申請數個禁令，包含兒子的監護權以及不讓兒子去美國的法庭禁令，自己一到台灣，就被告知未來一週內只能看兒子一到兩次。

John透露，在8日晚上自己按照計劃，要帶兒子回去理科太太家，沒想到兒子開始嚎啕大哭，不願意回去，自己聯絡理科太太，兒子還一把搶過電話，把電話摔到地上，更爬進浴缸不願意出門，說想在這裡洗臉、刷牙，並想在這裡過夜。

John說，無奈之下，自己只好騙兒子說要去一間餐廳，到了餐廳，兒子停下腳步不肯再往前走，他只能說謊騙兒子，說因為媽媽要拿給他一些東西，最後才把兒子送回去，「我希望他有一天能原諒我，一切很糟糕，我不想再這樣做了，因為他不會再上第2次的當了。」

John也提到，他和理科太太辦理離婚調解時，一直討論「如果兒子哭著想要回到媽媽的身邊怎麼辦？但卻沒有討論過，若情況反過來時該怎麼辦？」（編輯：孫唯容）

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