經濟超旺卻很多店收攤？謝金河：好運只眷顧工作勤勉的人
財訊傳媒董事長謝金河近日連續發文大讚台灣經濟表現，從「台灣的股匯雙升讓全球刮目相看」到「史上最猛的台灣出口數字」，台灣的經濟數據可說空前的好。不過就有網友質疑，為什麼街頭經常看到很多店家收攤？對此，謝金河回答「好運只會眷顧工作勤勉，行為正直的人」，政府「不能保證企業一定不會破產倒閉！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 08:21:19
謝金河在臉書發文表示，「台灣去年經濟表現，不管是出口，經濟成長率，人均所得及上市櫃公司全年淨利，可能都會創下空前紀錄，但這兩天，我看有些人在我的臉書上留言，說經濟數據那麼好，為什麼很多店家收攤？我的回答是：政府只能努力把餅做大，但不一定能讓每個人充分就業，也不能保證企業一定不會破產倒閉！」
謝金河強調，自己常常引述花王企業創辦人長瀨富男的座右銘，「好運只會眷顧工作勤勉，行為正直的人！」強調這句話百業都適用，更舉例解釋，「像餐飲業是最沒有門檻的產業，大家容易進來，但競爭也異常激烈，沒有特色的餐飲業，即便開在西門町商圈，也會收攤。」
但也有一些餐飲業者用心經營，很有生命力，謝金河認為「時代會一直往前走，像電動車出來，一定會打趴很多汽車修護廠及更換零件的小型業者，如果不能查覺時代的蛻變，很多人會在不知不覺中被淘汰，這是時代的現實。今年元旦，小英總統發表元旦文告，大讚台灣經濟成長表現，但國民黨仍冷嘲熱諷說民眾生活痛苦。這也是未來世界面臨的挑戰！去年中國倒閉的中小企業有437萬家。」
謝金河透露自己曾在矽谷看到遊民寫紙條說「給我錢，否則我投川普」；而日本中央公園的椅子上也鋪滿紙箱，到處都是遊民。不禁感慨「這是不均衡的世界面臨的大挑戰！」（編輯：倪浩軒）