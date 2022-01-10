打臉西安！深圳孕婦缺證明急需住院 官方6分鐘火速回應
中國新冠本土疫情持續，一度是這波疫情狀況最嚴重的陝西省西安市，也傳出多起強硬抗疫，卻反而導致民眾生命健康受損的爭議事件，包含為了過期僅幾小時的核酸檢測報告，而將懷孕8個月的孕婦拒於門外，最後導致對方出血過多流產。現在廣東省深圳市一樣傳出孕婦急需住院、卻無法立刻拿到核酸檢測證明的情況，不同的是深圳衛健委在短短6分鐘內就火速回應並處理，成功讓孕婦及時入院，也讓不少西安網友嘲諷，果真是沒有比較就沒有傷害。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-10 08:24:38
綜合中媒報導，這個月8日，深圳1位市民在深圳衛健委的微信公眾號上留言求助，說前一天晚上已在龍華中心醫院做了核酸檢測，但12個小時過去了，遲遲等不到報告出爐，可孕婦等著住院要核酸證明才能入住，著急地問能否優先安排。
短短不到6分鐘，深圳市衛健委就火速在留言區回覆，要該位民眾「電話發我」；緊接著，經過深圳市衛健委、深圳市龍華區中心醫院、第3方檢測機構協調和安排，該市民收到了後方上傳的核酸檢測報告，孕婦也順利辦理了住院，整個過程僅費時1個半小時。
由於陝西省西安市本月初才傳出，當地有名懷胎8個月的孕婦，因腹痛出血求醫，卻被告知核酸檢測報告「有問題」，將她攔在醫院外受凍，等了2個多小時才終於獲准入院，因救治不及而流產；更有西安網友控訴，父親心絞痛發作卻被醫院踢皮球，折騰8個多小時後枉死，事件皆引發廣大中國民眾撻伐，因此對深圳市衛健委在疫情期間有效率的處理方式，網友們紛紛表達讚賞。
深圳市衛健委宣教處處長王嶺9日接受中媒訪問時表示，深圳市政府是服務型政府，就是服務民眾，當時也沒有想那麼多，只想著盡快幫助市民解決問題就好；並說「深圳人比較務實，沒有太多道理可以講。對我來說，就是發了個電話給醫院，督促醫院落實。後面主要是醫院在處理，行動力很強。」
※【NOWnews 今日新聞
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