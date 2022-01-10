前夫控理科太太不給見兒！友人不忍了　爆2人婚後5年內幕

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John並還原表示「自己8日晚間要送兒子邁爾斯回去媽媽那裡的時候，他開始嚎啕大哭，不想回去，他搶過我的電話往地下摔，還自己爬進去浴缸不願意出來，我只好跟他說我們要去一家餐廳，他才願意出門，後來經過餐廳，他停住不走了，我跟他說媽媽有點東西要先給我，於是他才答應繼續往前走......我希望他可以原諒我，我的內心真的很不舒服，我再也不想這樣做了，大家能想到更好的做法嗎？他上過一次當，不會再上我的當了」。
不料，貼文曝光之後，卻引來理科太太與John的共同好友開砲，表示「吳先生，身為和你們夫妻相處五年的共同朋友，離婚的這條路上，你會有很多的懷疑，你會急著把責任、責怪，歸咎在某件事、或某個人身上，你以為這樣自己會好過許多，這幾年來，我看著Evelyn為了你、為了健全的家庭，和你一起到各大醫院治療，或許這段婚姻在外人眼裡不算久，但這幾年來她對你的照護，我們旁人看在眼裡只有滿滿的欽佩」。
「反觀結婚以來從婚戒，婚禮，生產，坐月子到後來的生活費，教育費用，2020來台灣的外痔手術都是由女方出；2021你並沒有回來三次，這段時間你的缺席，你寫信要求女方支付機票和住宿及所有生活費才願意回來，法院離婚是你先提出來的，關於離婚訴訟，你請的律師費用也特別強調要由女方全部支出；你發文裡提到的所有協議內容都是雙方在協調庭上協議，並且你簽字同意，為什麼法官和協調官在場時不說呢！」
友人直批「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實，Evelyn一路以來承受的夠多了，她一向都不善抱怨或表達自己的情緒，並不代表她能再概括承受，既然都已經簽字離婚，你就放過她吧！同為母親，我們知道生活作息多重要，我一路看著Evelyn，她都是正面引導家庭中的氣氛，你要用說謊哄騙方式，是不是該精進自己的教育方式？也請不要暗示親情需要選邊站，這是很殘忍的事！最後！請你不要一直強調不懂中文，卻用這種方式來公審別人及家庭」。（編輯：張嘉哲）