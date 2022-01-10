補選、罷免雙敗！律師狠嗆國民黨：沒未來可言

立委林昶佐罷免案未成功，中二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀贏得，且5個選區票數全勝；對此，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康認為，罷免案國民黨算小贏，顏寬恒則是「險敗」，無須灰心；不過，律師林智群卻認為，戰鬥藍對民意的認知，完全過時，他也痛批藍營「沒辦法爭取年輕人認同，就沒有未來可言。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 08:50:28
趙少康認為，林昶佐罷免案，國民黨可算是小贏，但也要記取不團結，只能嘗到敗果的教訓，學學民進黨砲口永遠對外的顧全大局；至於中二立委補選，趙少康則說，顏寬恒遭到鋪天蓋地的追殺，等於是一國打一人，一路打得辛苦，顏寬恒幾乎是孤軍作戰到最後，雖然這次「險敗」，但不需要灰心。
林智群律師表示，趙少康揪結在「不團結」才會敗，顯示出戰鬥藍對民意的認知，完全過時；如果是在趙少康選台北市長那個年代，泛藍支持者基本盤，就超過半數，民進黨只能趁泛藍內部分裂時，偷到一勝，但是過了30年，泛藍支持者還是超過半數嗎？沒超過半數，被一小撮戰鬥藍老人綁架，決策走偏鋒，自己在同溫層取暖自爽，中間選民被嚇跑一堆，「少數藍再怎麼團結，還是少數藍。」
林智群說，看一下韓總出書的場子，就可以知道那些支持者年齡層在哪裡，再過20年，這些人還會剩多少？時間是很殘酷的，「沒辦法爭取年輕人認同，就沒有未來可言。」（編輯：孫唯容）