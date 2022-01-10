賴薇如爆料綠茶婊女星 一句話疑暗指王思佳：是該出來了
女星熊熊（卓毓彤）擁有魔鬼身材，吸引大票粉絲喜愛，近來與許多藝人一樣加入YouTube拍片行列，昨（9）日上傳最新影片，邀請到好友賴薇如一起討論「茶婊」，不過兩人的對談中，被網友解讀是在為賴薇如日前被王思佳影射「綠茶婊」而回應。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-10 09:09:45
日前王思佳在自己的YouTube頻道談論綠茶婊行為，她分享一名女星在她前面一直說「我覺得那男的很不OK耶，還好妳跟他分手了」，結果隔天竟和她的前男友去墾丁玩，還在臉書打卡，但王思佳因為被封鎖，聽朋友說才知道。網友看到影片後瘋狂tag賴薇如，事隔一個月，賴薇如上熊熊頻道討論「茶婊」，談論到「茶水婊」這個分類時，賴薇如激動直言「我跟妳講我覺得很明顯啊，我箭被插得不夠深嗎」、「10年了，妳覺得呢」，疑似在回應之前被王思佳影射事件。
針對口中的「茶水婊」，賴薇如分享自己某次活動遇到了對方的前男友，剛好服裝與他的鞋同色系便一起合照，PO上網後，就被對方截圖瘋傳背後講是非，「不知道哪天開始，她就一直覺得我在搶她男友」，她透露該「茶水婊」就是靠講八卦出名，而且個性熱情，只要賴薇如稱讚對方身上的東西，對方就會說「妳喜歡嗎下次送妳」，不過有其他藝人朋友曾警告賴薇如「這女生好像風評不太好」，她也不以為意覺得要自己相處才知道，最後得到結論是「聽說一定是對的」！
影片曝光後，引起不少網友猜測，根據賴薇如口中「10年了，妳覺得呢」，不少網友認為剛好王思佳與賴薇如上《麻辣天后宮》談論前男友，正好是2012年的事。不過，賴薇如的說法網友似乎不買單，紛紛表示「這篇是在找王思佳開戰嗎?」、「看來這集綠茶的表現，更信任王的話語了」、「這集點讚點不下去，抱歉了熊熊。」、「怎麼有資格說別人」，賴薇如也在熊熊臉書留言「平常不愛在天橋下說書，但一直被cue，是時候該出來了！！」言語中，疑似在指日前被王思佳影射事件，兩人火藥味也更加濃厚。（編輯：薛羽彤）