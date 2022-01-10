台股開低走高、早盤由黑翻紅　疫情概念股紅通通

台北股市今（10）日開盤跌74.37點，加權股價指數以18095.39點開出，沒多久跌120多點，來到18043點，展開萬八保衛戰。但之後跌幅縮小，由黑翻紅來到盤上18175點附近。本周四權值股台積電將召開法說會，今早盤開低，來到627元，之後來到平盤附近。而本土疫情延燒，防疫管制加嚴，今日疫情概念股紅通通，恆大、毛寶、晶宇奔漲停，亞諾法、康那香也幾近漲停。
記者許家禎/台北報導
2022-01-10 09:38:04｜2022-01-10 09:40:06
美股道瓊指數上周五7日下跌4.81點，或0.01%，收36231.66點；那斯達克指數下跌144.96點，或0.96%，收14935.9點；標普500指數下跌19.02點，或0.41%，收4677.03點；費城半導體指數下跌112.7點，或2.88%，收3796.3點。
台北股市今日開盤跌74.37點，加權股價指數以18095.39點開出，沒多久跌120多點，來到18043點，展開萬八保衛戰，所幸之後跌幅縮小，開低走高、逆勢翻紅。權值股台積電早盤開低，來到627元，之後來到平盤附近。聯電也開低，來到62元附近。
其他，聯發科早盤跌逾1%，來到1080元左右。友達、群創黑翻紅，漲超過1%。國巨漲0.9%、旺宏跌0.9%兩樣情。本土疫情延燒，今日疫情概念股紅通通，恆大、毛寶、晶宇奔漲停，熱映、雃博漲4%以上，亞諾法、康那香幾近漲停。另外，富邦媒、網家漲幅3到5%，嘉里大榮飆漲停。