台股開低走高、早盤由黑翻紅　疫情概念股紅通通

台北股市今（ 10 ）日開盤跌 74.37 點，加權股價指數以 18095.39 點開出，沒多久跌 120 多點，來到 18043 點，展開萬八保衛戰。但之後跌幅縮小，由黑翻紅來到盤上 18175 點附近。本周四權值股台積電將召開法說會，今早盤開低，來到 627 元，之後來到平盤附近。而本土疫情延燒，防疫管制加嚴，今日疫情概念股紅通通，恆大、毛寶、晶宇奔漲停，亞諾法、康那香也幾近漲停。

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美股道瓊指數上周五 7 日下跌 4.81 點，或 0.01% ，收 36231.66 點 ； 那斯達克指數下跌 144.96 點，或 0.96% ，收 14935.9 點 ； 標普 500 指數下跌 19.02 點，或 0.41% ，收 4677.03 點 ； 費城半導體指數下跌 112.7 點，或 2.88% ，收 3796.3 點。

台北股市今日開盤跌 74.37 點，加權股價指數以 18095.39 點開出，沒多久跌 120 多點，來到 18043 點，展開萬八保衛戰，所幸之後跌幅縮小，開低走高、逆勢翻紅。權值股台積電早盤開低，來到 627 元，之後來到平盤附近。聯電也開低，來到 62 元附近。