前夫控「1周只能見兒1次」　理科太太3聲明回應了

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對於前夫的指控，理科太太透過經紀人發聲明表示，John提到的時間點是去年四到五月台灣疫情爆發期間，疫情是阻因，但不是主因。再來，所有的安排都不脫情理法，「只要不影響小朋友作息，Evelyn會提早爸爸跟小孩會面的時間也創造了更多見面機會，遠多於家調官建議的時間。」第三點理科太太表示，和孩子一起，就永遠是家人，強調離婚消息被爆出後，自己並沒有利用公眾人物身分，提及雙方感情私事或家務事。
最後，理科太太經紀人表示，她很驚訝John選擇公開發言陳述他的感受，「我一直都還有跟他保持聯絡，上次聊天是前幾天他正在等小朋友下課跟他共進晚餐。」希望John有事可以直接向她們訴說，理科太太經紀人也說會再多關心John的狀況。（編輯：薛羽彤）
理科太太聲明全文
謝謝大家的關心，我們還是希望大家多關注疫情發展，畢竟這幾天染疫個案增加，希望大家多多加強防疫跟免疫力。
但有三件事容易引起誤會，我們想特別說明一下。
第一，疫情是阻因，但不是主因。John文中提到的時間點，是去年四到五月台灣疫情爆發期間，Evelyn有跟John分享當時台灣的狀況。境外來台或帶著沒辦法打疫苗的小朋友去美國，對他們自己跟對大眾都有極大風險。John打了疫苗，但在去年過年來台又回美國經歷兩次隔離，因此Evelyn在自己還沒辦法打疫苗之前，請他暫等一兩個月疫情稍緩，屆時共渡父親節跟小孩生日。
第二，所有的安排都不脫情理法。John聘請的李律師非常知名且經驗豐富，所以在調解庭中John與Evelyn達成了跟小朋友會面頻次的協議。但站在情理法，我們還是將情擺前面。只要不影響小朋友作息，Evelyn會提早爸爸跟小孩會面的時間也創造了更多見面機會，遠多於家調官建議的時間。
第三，和孩子一起，就永遠是家人。在離婚傳聞出來、到上次調解雙方解除婚姻關係，我們沒有也絕對不會利用公眾人物的影響力提及雙方感情私事或家務事。即使遇到創作內容相關、或媒體採訪，相信媒體朋友們也知道我們真的是無可奉告，也真的辛苦媒體朋友了。
最後，我個人蠻驚訝的，John其實可以跟我們聊聊，卻特別選擇公開的發言陳述他的感受。我一直都還有跟他保持聯絡，上次聊天是前幾天他正在等小朋友下課跟他共進晚餐。
我們真的希望家務事能不要佔用到媒體資源，尤其在這麼需要注重防疫的時刻。我稍晚也會以朋友身分多多關心John的狀況。再次感謝大家的關心。