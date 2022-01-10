桃園4校停課 鄭文燦：加嚴防疫！「這案例」須特別注意
桃機群聚染疫持續擴大，且有朝社區發展的跡象。桃園市今（10）日已有2所國小、2所國中、1間安親班緊急停課，桃園市長鄭文燦今日在防疫會議上強調，即日起提升社區防疫加嚴措施，各級學校之前放寬不戴口罩的政策都取消了，另外鄭文燦也指出，居服員案17472最值得注意，傳播鏈威力最大。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 09:50:07
鄭文燦在防疫會議上宣布的社區防疫加嚴措施包括，市民活動中心、社區關懷據點，不外借、不共餐、不唱卡拉OK ；學校室內場地，暫時停止外借；市場賣場百貨公司停止試用試吃，落實實聯制、人流管制；樂齡學習中心、社區大學， 落實實聯制、全程戴口罩；各類基層活動、大型活動，一律展延到春節後。
鄭文燦也特別指出學校的防護很重要，呼籲各級學校加強宣導全程戴口罩，之前放寬不戴口罩的政策都取消了。
說明最新疫調狀況時，鄭文燦指出案17472居服員發病時的Ct值14.3，由於工作關係她還有密切接觸其他的家庭，而同樣確診的丈夫在12月30號就有症狀，傳播的威力特別大。鄭文燦也透露昨天匡列的結果有增加新個案，相關細節將由指揮中心統一說明。（編輯：倪浩軒）
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