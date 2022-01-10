哪樣物價漲最有感？便當多10元只會心情差 冠軍讓人絕望
根據主計總處公布統計數據顯示，2021年11月消費者物價指數（CPI）年增率來到2.84%，創下近9年來新高，從去年底開始萬物皆漲，讓很多人驚覺收入變得好薄！但究竟哪一類物價漲對民眾最有感， 《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，追蹤最近3個月內「物價上漲」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的前8大漲價物。其中餐飲相關就佔了4名，包括排名第二的餐飲、第四的泡麵、第七的便當及第八名的生鮮蔬果。至於冠軍不意外，依舊是漲了好幾年、大家買不起的「房地產」，不少網友對於房價已經絕望，看來政府如果再不拿出辦法來，恐怕民眾的生存壓力只會越來越大。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-10 10:11:26
所謂「民以食為天」，針對物價上漲議題，跟吃的有關項目反映最明顯，一口氣攻占前八名的一半，其中「餐飲」與「便當」是許多人心中有感的漲價物之一，幾乎每天都要吃的便當，一口氣漲了10元讓不少人大嘆很無奈。「炒麵漲了，臭豆腐漲了，雞排漲了，連豆漿都漲」、「公司附近便當店一次就漲10塊，心情很不好」、「雞排竟然要75，真是嚇死我了」。
除了飲食方面，排名第三的汽油與排名第六的衛生紙，因為是民生必需品，漲價對民眾也想當有感。去年油價大多在每公升30元左右徘徊，許多網友懷念去年疫情爆發初期20元不到的價格。而「衛生紙」業者已宣布農曆年後平均一串可能要調漲10元，有人擔心會不會重演衛生紙之亂，不過也有網友理性分析，「一串才漲10元，算一算一包才漲不到一元真的還好」。
至於年輕人最擔憂的房價問題，依舊是漲價類討論熱度最高的話題，包括「房租」也搶進第五名席次。「雙北好多老房子都要500－700（萬）了」、「真的很絕望啊，台南一坪已經要40萬了」，不斷上升的房價，讓許多想買房的年輕人叫苦連天，但就算請願政府希望可以積極打房，別讓買房成為遙不可及的夢，但這一漲上去就不回頭的房價，多數人還是只能望而興嘆。
進入新年之後，即將又要迎接農曆新年，物價上揚對每個人都很有感，即便再多的無奈，日子還是要過，在追求經濟成長之餘，只希望政府能提出相關有效穩定房價跟物價的政策，讓大家都能過個好年。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，搜集去年9月28日至12月28日，在網路上有關於「物價上漲」的討論所得出的結果。