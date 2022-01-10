情侶碧潭爽踩天鵝船！下秒被當大魚上鉤　驚悚畫面網看傻

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「現場醫護人員也不敢輕易處置，還好當下線已經斷掉，不然拉扯傷口會更加嚴重」原PO氣憤表示「請問碧潭河邊釣魚是沒有區域限制嗎.........那天鵝船業者沒有規定油船區域規範在哪裡，也沒有行前說明，沒有留下人員保險資料只給救生衣，這樣合理嗎？碧潭這種適合親子旅遊的地方，如果下次魚鉤勾到的是其他部位或者小朋友怎麼辦？踩天鵝船的、玩SUP的、搭船過河的、岸邊釣魚的，通通混在一起，真的太誇張了.......」。
貼文一出，網友紛紛回應「對方還以為有大魚上鉤是在哭....＝＝」、「看起來超級痛啊，太扯」、「那裡真的需要整治一下＝＝」、「我不懂在那釣什麼魚，遊客那麼多」、「隔著屏幕覺得超痛，而且釣魚那個人還拉.....」、「好險線有斷，不然這個不堪設想欸」、「這太誇張了！萬一是小孩的臉被勾到呢」、「好誇張......真的只能幸好是勾到腿不是臉部或脖子」。
而事實上，目前碧潭確實沒有相關禁止釣魚的規定，也因此不少釣客就這樣與湖面上的遊客共存同一片空間，但此次造成意外，也許地方政府應該設想，如何防止此類意外再次發生，先前日月潭就公告特定區域禁止釣魚，更祭出違規百萬重罰，以確保遊客出入碼頭及轄內遊憩設施時安全。（編輯：張嘉哲）