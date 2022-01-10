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情侶碧潭爽踩天鵝船！下秒被當大魚上鉤　驚悚畫面網看傻

▲網友分享與女友去碧潭踩天鵝船，卻被岸邊的釣客甩鉤受傷，引發討論。（圖/Dcard）
▲網友分享與女友去碧潭踩天鵝船，卻被岸邊的釣客甩鉤受傷，引發討論。（圖/Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 10:26:31

相信住在雙北的民眾都知道，假日到碧潭吊橋走走，閒晃之餘在湖面上踩踩天鵝船，很是愜意！不過，近日卻有網友與女友一同去踩天鵝船時，卻遇到令他詫異的事情，兩人在湖中直接被當魚釣，驚悚的畫面曝光之後，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「昨天天氣很好去碧潭踩天鵝船，結果踩到一半還在河中間，突然覺得小腿有疼痛的感覺，低頭一看，被魚鉤弄傷了，我女友更嚴重，整個魚鉤倒勾進小腿肉裡面，抬頭一看才發現岸邊有人在釣魚＝＝對方還想說鉤子有反應，是大魚上鉤，但那是因為你的鉤子勾在我女友的腿上！

「現場醫護人員也不敢輕易處置，還好當下線已經斷掉，不然拉扯傷口會更加嚴重」原PO氣憤表示「請問碧潭河邊釣魚是沒有區域限制嗎.........那天鵝船業者沒有規定油船區域規範在哪裡，也沒有行前說明，沒有留下人員保險資料只給救生衣，這樣合理嗎？碧潭這種適合親子旅遊的地方，如果下次魚鉤勾到的是其他部位或者小朋友怎麼辦？踩天鵝船的、玩SUP的、搭船過河的、岸邊釣魚的，通通混在一起，真的太誇張了.......」。

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▲網友分享與女友去碧潭踩天鵝船，卻被岸邊的釣客甩鉤受傷，引發討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「對方還以為有大魚上鉤是在哭....＝＝」、「看起來超級痛啊，太扯」、「那裡真的需要整治一下＝＝」、「我不懂在那釣什麼魚，遊客那麼多」、「隔著屏幕覺得超痛，而且釣魚那個人還拉.....」、「好險線有斷，不然這個不堪設想欸」、「這太誇張了！萬一是小孩的臉被勾到呢」、「好誇張......真的只能幸好是勾到腿不是臉部或脖子」。

而事實上，目前碧潭確實沒有相關禁止釣魚的規定，也因此不少釣客就這樣與湖面上的遊客共存同一片空間，但此次造成意外，也許地方政府應該設想，如何防止此類意外再次發生，先前日月潭就公告特定區域禁止釣魚，更祭出違規百萬重罰，以確保遊客出入碼頭及轄內遊憩設施時安全。（編輯：張嘉哲）

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