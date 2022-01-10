BY2妹閨密再開火！酸王力宏蠢直男 嗆李靚蕾別牽扯無辜
王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料後，重創形象，低調返台後，一舉一動依舊受到外界關注，昨（9）日傳出隔離期滿後，回到豪宅吾疆探望小孩，沒想到沉默數日的BY2妹妹Yumi密友「做個小孩007」，再度於微博發文開酸王力宏，更直言「王力宏是個蠢直男」，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-10 10:33:23
自稱是Yumi閨密的「做個小孩007」，在Yumi被扯進王力宏風波後，時常在微博發文，得知王力宏隔離期滿出關去探望小孩後，「做個小孩007」隨即在微博發文，先是貼出多張疑似營銷好的截圖，嗆聲李靚蕾：「盲猜這一些系列動作，是為了為下一篇小作文做鋪墊。畢竟自己已經說了希望事情告一段落，歲月靜好，得重新找個理由繼續寫小作文操縱輿論，控製網民幫自己打仗。」
接著開酸王力宏，「據我所知，王先生雖然是個蠢直男，但不至於蠢到把眾所周知的中性女生，說成是李小姐婚內出軌的男生對象。還自己買個『王力宏反擊』的rs（熱搜），昭告天下。」內文中也質疑李靚蕾的作為，「李小姐應該最知道王先生很反感被質疑性向，難道，未來安排的劇情走向是，李小姐和王先生是形婚？喔，那Yumi介入就更不成立。」
此外，王力宏、李靚蕾風波還意外讓恬妞女兒朱宇豐（原名朱曉彤）「中槍」，因為朱宇豐打扮偏中性，竟然被說成朱宇豐是李靚蕾的「男密友」，遭外界罵翻。因此「做個小孩007」向李靚蕾喊話：「建議不要再牽扯更多無辜的人進來，讓更多朋友承受輿論的壓力。朱小姐何其無辜，要因為和你的一張合照被全世界討論打扮和性向。」