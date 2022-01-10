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日經12月新冠復甦指數揭曉　台灣排全球第3連2月亞太居冠

▲《日經亞洲》發布12月「日經新冠復甦指數」，台灣排名躍居全球第三，並連續兩個月在亞洲地區排名第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲《日經亞洲》發布12月「日經新冠復甦指數」，台灣排名躍居全球第三，並連續兩個月在亞洲地區排名第一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-10 10:40:39

《日經亞洲》（Nikkei Asia）5日時發布去年12月「日經新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣相較於去年11月排名再上升1名，名列第3名，在亞洲國家中連續2個月蟬聯第一名。

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「日經COVID復甦指數」評估全球超過120個國家在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現，每個月底會更新一次。排名越高的國家代表有著越低的確診案例、高疫苗接種率，以及較寬鬆的社交距離政策，也越接近回歸正常生活。不過隨著各國開始規劃施打追加劑，最新的排名將加強劑的覆蓋率也列入參考。

台灣分數為75.5分，比起11月往上升了1名，排名全球第3名，僅次於巴林（82分）與智利（76.5分）。前十名當中，亞洲國家有台灣、韓國排名第7名（70.5分），以及排名第10名的蒙古（69.5分），中國則是較11月進步一名至全球第5名（74.5分），日本則從第7名退至全球第12名（67.5分）。

報導指出，直至目前為止，大多數亞洲國家尚未大規模爆發具有高度傳染性的Omicron新變異株，且疫情在一個月內穩定下來。

相較之下，Omicron變異株已經成為美國主流病毒株，讓境內病例飆升，而英國以及大部分的歐洲地區感染率也持續增加。不過美國因為死亡率升高因素，排名87名，低於之前的65名。

▲《日經亞洲》發布12月「日經新冠復甦指數」，台灣排名躍居全球第三，並連續兩個月在亞洲地區排名第一。
▲《日經亞洲》發布12月「日經新冠復甦指數」，台灣排名躍居全球第三，並連續兩個月在亞洲地區排名第一。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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