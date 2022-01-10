日經12月新冠復甦指數揭曉 台灣排全球第3連2月亞太居冠
《日經亞洲》（Nikkei Asia）5日時發布去年12月「日經新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣相較於去年11月排名再上升1名，名列第3名，在亞洲國家中連續2個月蟬聯第一名。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-10 10:40:39
「日經COVID復甦指數」評估全球超過120個國家在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現，每個月底會更新一次。排名越高的國家代表有著越低的確診案例、高疫苗接種率，以及較寬鬆的社交距離政策，也越接近回歸正常生活。不過隨著各國開始規劃施打追加劑，最新的排名將加強劑的覆蓋率也列入參考。
台灣分數為75.5分，比起11月往上升了1名，排名全球第3名，僅次於巴林（82分）與智利（76.5分）。前十名當中，亞洲國家有台灣、韓國排名第7名（70.5分），以及排名第10名的蒙古（69.5分），中國則是較11月進步一名至全球第5名（74.5分），日本則從第7名退至全球第12名（67.5分）。
報導指出，直至目前為止，大多數亞洲國家尚未大規模爆發具有高度傳染性的Omicron新變異株，且疫情在一個月內穩定下來。
相較之下，Omicron變異株已經成為美國主流病毒株，讓境內病例飆升，而英國以及大部分的歐洲地區感染率也持續增加。不過美國因為死亡率升高因素，排名87名，低於之前的65名。
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