疫苗出現搶打潮　蘇貞昌：1922將重啟

桃園機場群聚案讓疫情升溫，民眾又開始出現疫苗搶打潮，行政院長蘇貞昌今（10）日指出，因鼓勵大家打疫苗，民眾意願提高後，1922將會重啟，都已經談好、準備好，下午指揮中心會報告，什麼時候開始、怎樣開始。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-10 10:41:20｜2022-01-10 11:02:47
蘇貞昌表示，他今早再次主持擴大防疫會議，台灣雖然相對平安，但發現好幾起國外移入案例，增加很大負擔，現在從國外進入台灣時，就要嚴守國門，讓進入海關時不進入社區，才不會有行李推車把手、廁所等染疫風險。
蘇貞昌說，防疫的措施今早會議都有共識，指揮官會向國人宣布。國人回鄉過年是人情、是需要，甘願在高風險地方工作的清潔工、防疫車隊、保全人員、機場工作人員、海關人員等都非常辛苦，國人務必遵守相關規範。
「拜託國人趕快打疫苗」，蘇貞昌指出，國內疫苗量夠、品項夠，請大家過年前盡快打第2劑、第3劑，還沒打第1劑的要趕快，才能保護自己。雖然有案例，但因為有打疫苗，也看到重症、死亡大幅減少，請大家趕快打疫苗。
至於有縣市首長質疑，為何不把美國升為高風險地區，蘇貞昌說，對於所有國家只要高風險都列入，不針對哪一國，而是是針對哪些從國外回來會高風險都列入，沒有說對哪一國特別好、特別不好。