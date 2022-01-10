狗隨主人！警逮毒犯喝「趴下」 忠犬跟著四肢貼地不敢動
狗狗是無辜的！台中市刑大日前逮捕一位毒品通緝犯，沒想到在現場破門而入，對毒犯大喝「趴下」時，毒犯飼養的寵物博美狗竟也跟著四肢趴地躺平，讓本來緊張的抓人場面平添幾分笑料。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 10:42:27
據了解，這位毒犯是48歲的宋姓男子，因涉毒被法院判勒戒，但宋男卻未到案執行，因此遭到通緝。警方跟監多日後，前往宋男所住套房逮人，破門而入時宋男飼養的寵物松鼠博美狗「乖乖」先是一陣狂吠，之後看到宋男被警方喝斥趴下，「乖乖」也默默有難同當，跟著在旁四肢趴地躺平，畫面讓現場警方看了也不禁莞爾。
警方表示，宋男平日十分小心，經常更換住處逃避追緝，去年11月24日警方跟監多日，見時機成熟，才一舉前往宋男當時租屋處將人逮回。宋男訊後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，至於博美犬「乖乖」則已通知宋男友人領回照顧，暫時無法再與主人同甘共苦。（編輯：倪浩軒）
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