美國累計確診破6000萬！Omicron發威 1個月內增千萬染疫
新冠變種毒株Omicron的出現與流行，導致全球疫情再度升溫，而根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至1月9日為止，美國的新冠累積確診病例數已超過6000萬大關。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-10 10:44:23｜2022-01-10 10:45:10
數據顯示，截至當地時間9日下午4點左右（台灣時間10日凌晨5點），美國的新冠累積病例數上升至6006萬2077例，共有83萬7504人死亡。
從數據來看，美國仍然是迄今受疫情影響最嚴重的國家，病例數和死亡人數雙雙居全球之冠，前者佔全球總數的20%，後者佔全球總數至少15%。
據悉，美國的新冠病例數在2020年11月9日達到第1個千萬，在2021年1月1日超過2000萬，3月24日超過3000萬，在9月6日超過4000萬，到了12月13日則達到5000萬。
現在，隨著第6個千萬出現，意味著美國在短短不到1個月的時間，就新增了至少1000萬個病例，疫情相當嚴峻。
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