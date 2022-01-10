紐西蘭駐台代表馬博斯履新　秀中文盼疫情下保持友誼

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馬嘉博說，每次訪台都感受到大家的熱情招待，他也很喜歡台灣美食及文化，很高興有機會擔任新職，在台灣生活及工作。最後，馬嘉博祝福大家身體健康，萬事如意。
紐西蘭商工辦事處指出，馬嘉博接任駐台代表前，擔任亞太經濟合作會議（APEC）紐西蘭方的「商業夥伴關係」首席顧問，與商界、學術界及年輕世代等互動密切。
馬嘉博不只能閱讀中文，也通日語及韓語，他曾兩度派駐日本東京，也曾派駐韓國首爾，在日韓兩地都擔任副大使。馬嘉博過去在APEC、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及東亞高峰會（East Asia Summit）等與東協相關的組織及會議中，負責處理區域經濟及政治議題。
紐西蘭由於未經歷2002年的嚴重急性呼吸道症候群（ SARS）疫情，因此紐西蘭官員經常與台韓等疫區官員學習防疫經驗，相較與歐洲、美國面對Omicron變異株疫情迅速散播，鄰國澳洲也確診破100萬人，位處南太平洋的紐西蘭迄今僅有14600多人確診，51人死亡，疫情算是較為輕微。
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