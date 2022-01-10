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朱立倫缺席選後記者會　黃暐瀚怒批：當什麼黨主席！

▲國民黨主席朱立倫日前親自打電話拜票、懇託選民力挺顏寬恒，選後卻缺席記者會。（資料照／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫日前親自打電話拜票、懇託選民力挺顏寬恒，選後卻缺席記者會。（資料照／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-10 10:52:00｜2022-01-10 11:01:49

無黨籍立委林昶佐罷免案失敗、台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀當選，國民黨一日連吞兩場敗仗。不過，國民黨選後記者會卻由發言人凌濤上陣，未見黨主席朱立倫現身，引發各界批評。

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資深媒體人黃暐瀚在直播節目中還拍桌批評朱立倫：「凌濤開記者會，你當什麼黨主席啊，乾脆回家包起來了，不然就不要開，莫名其妙。」

黃暐瀚說，每個選舉結果勝敗要多討論，不是單一人負責的，「但這次朱立倫做了什麼？」顏寬恒說不希望你去大家可以理解，但是罷昶的發起人鍾小平都說是朱立倫叫他出來的，朱卻都不去。

黃指出，罷昶案就敗在國民黨的多頭馬車，只差4千多票就通過罷免，從外界看來會覺得國民黨根本亂套，不然案子是會過的。「黨主席不管勝敗都要出來面對、道歉也好，怎麼會不出來開記者會，不然就不要開記者會」；對於這次的結果，朱立倫要領導國民黨，這時候不能畏縮，不能因為擔心媒體可能會問下台負責的問題就不出來。

黃暐瀚也指出，今天朱立倫選擇不出來，接下來到年底前影響力會越來越差，這是朱立倫在黨內的領導危機，「他確實沒辦法再領導國民黨了。」

不過，凌濤昨晚則於記者會上說明，朱立倫主席上任三個月以來，承擔、承接了罷免案、公投案、補選案等過去的框架跟任務，每一場都全力以赴未曾缺席，但這些任務到今天到此為止，明天開始全黨將全力以赴，共同為2022九合一選舉而努力。

面對2022選舉，凌濤指出，國民黨一定要回到該走的路，爭取中間光譜、爭取台灣社會大部分選民的支持。明天開始朱立倫主席一早就會南下台南，進行2022選戰的佈局，拜會各界、傾聽地方聲音。2022的選舉腳步早已開始，接下來會一步步從直轄市到各縣市積極整合佈局，希望延續這樣的腳步一路到年底，大家同一步伐來面對2022的選舉。

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